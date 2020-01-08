20 يناير .. موعد العرض الخاص لـدماغ شيطان بحضور رانيا يوسف وباسم سمرة

استقر المنتجان أيمن وأحمد عبد الباسط، على طرح فيلم «دماغ شيطان» بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف في جميع دور العرض السينمائى 22 يناير الجاري.



وستكشف الشركة عن البرومو الرسمي للفيلم خلال الساعات المقبلة، على أن يكون العرض الخاص للفيلم يوم الاثنين 20 يناير الجاري في سينما الميراج مول بالتجمع الأول.



الفيلم بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج أيمن وأحمد عبد الباسط.



ويدور احداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير، نري كيف يتم التعامل معه ، واثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.