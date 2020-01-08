AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

20 يناير .. موعد العرض الخاص لـدماغ شيطان بحضور رانيا يوسف وباسم سمرة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:55 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيل
استقر المنتجان أيمن وأحمد عبد الباسط، على طرح فيلم «دماغ شيطان» بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف في جميع دور العرض السينمائى 22 يناير الجاري.

وستكشف الشركة عن البرومو الرسمي للفيلم خلال الساعات المقبلة، على أن يكون العرض الخاص للفيلم يوم الاثنين 20 يناير الجاري في سينما الميراج مول بالتجمع الأول.

الفيلم بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج أيمن وأحمد عبد الباسط.

ويدور احداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير، نري كيف يتم التعامل معه ، واثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دماغ شيطان.. رانيا يوسف تنشر بوستر فيلمها الجديد

بـ فستان جديد.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

عملتى إيه فى وشك | هل خضعت رانيا يوسف لـ عملية تجميل؟

أفلام فى الطريق إليك .. تامر حسنى ينافس محمد عادل إمام .. رانيا يوسف فى مواجهة حورية فرغلى.. والإعلان عن الموعد النهائي لظهور دماغ شيطان

4 أفلام تحدد عرضها .. فلوس تامر حسني في مواجهة لص بغداد.. دماغ رانيا يوسف تنافس استدعاء حورية فرغلى

رانيا يوسف تظهر بإطلالة جديدة على إنستجرام.. صور

ترشيحاتنا

أوكرانيا: ننتظر نتائج التحقيقات الرسمية حول سقوط الطائرة ولا مجال للتكهنات

متى تنتهى موجة الصقيع؟.. الأرصاد ترد

خناقة في المعادي.. كيف تفاعل المصريون مع حرب أمريكا - إيران

أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم بعد آخر تخفيض.. صور

محافظ القاهرة يفجر مفاجأة سارة بخصوص مشروعات مصر الجديدة

بعد غيابه عن حفل الأفضل في افريقيا.. محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم بعد آخر تخفيض.. صور

شاهد .. امرأة تلقي بنفسها في مياه النهر لإنقاذ كلب من الغرق

لحظة اشتعال النيران في منزل سكني بسبب الألعاب النارية.. صور