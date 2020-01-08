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برلمان

برلماني: تأسيس مجلس عربي أفريقي بالبحر الأحمر وخليج عدن يمنع التدخل الخارجي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:26 م
النائب مصطفى الجندى
النائب مصطفى الجندى
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فريدة محمد
وصف النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، توقيع وزير الخارجية ⁧‫السفير سامح شكرى على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وذلك فى إطار اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بالخطوة المهمة للحفاظ على الأمن القومى والعربى فى هذه المنطقة العربية والأفريقية المهمة ومنع التدخلات الخارجية بالمنطقة.

وقال "الجندى" فى بيان له أصدره اليوم إن إقرار ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن جاء فى توقيت مناسب لمواجهة المخاطر والتحديات التى تواجه هذه المنطقة.

واقترح النائب مصطفى الجندى تشكيل قوى عسكرية عربية أفريقية مشتركة بين جميع الدول العربية والأفريقية الموقعة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن مع عقد عدد من اتفاقيات التعاون الاستثماري فى جميع المجالات بين دول هذا المجلس.

مؤكدا أن توقيع اتفاقية تعاون عسكرى مشترك بين دول هذا المجلس سيكون نواة لتوقيع اتفاقيات تعاون عسكرى مشترك بين جميع الدول العربية والافريقية لمواجهة جميع المخاطر والتحديات التى تواجه المنطقتين العربية والأفريقية وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب الأسود ومواجهة التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية للدول العربية والأفريقية على غرار ما يحدث من النظام الارهابي التركى ممثلا فى سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان فى سوريا والعراق واليمن ومؤخرا فى ليبيا.
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