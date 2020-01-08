بملابس محتشمة.. شاهد إطلالة نرمين ماهر فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ساحرة.



ظهرت الفنانة نرمين ماهر، بإطلالة شتوية انيقة ومميزة خطفت بها الانظار، مرتدية بنطلون جينز ازرق وجاكيت جلد اسود.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.