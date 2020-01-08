القابضة للمياه تستجيب لشكاوى مواطني المرج

استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشكاوي المواطنين لموقع صدي البلد الإخباري من غرق شوارع مؤسسة الزكاة بالمرج بمياه الصرف الصحي.



وافادت الشركة القابضة في بيانها ان شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبري اوضحت أن منطقة مؤسسة الزكاة بها العديد من التقسيمات وجميعها تصرف على رشاح وعند زياده المنسوب ترتد المياه وبها مشروع محطه وشبكات يتم تنفذهم بمعرفة الجهات المختصة والشركة لا تدخر جهدا فى التخفيف عن المواطنين حتى الانتهاء من المشروع .



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