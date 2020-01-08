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بين الناس

القابضة للمياه تستجيب لشكاوى مواطني المرج

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:56 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشكاوي المواطنين لموقع صدي البلد الإخباري من غرق شوارع مؤسسة الزكاة بالمرج بمياه الصرف الصحي.

وافادت الشركة القابضة في بيانها ان شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبري اوضحت أن منطقة مؤسسة الزكاة بها العديد من التقسيمات وجميعها تصرف على رشاح وعند زياده المنسوب ترتد المياه وبها مشروع محطه وشبكات يتم تنفذهم بمعرفة الجهات المختصة والشركة لا تدخر جهدا فى التخفيف عن المواطنين حتى الانتهاء من المشروع .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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