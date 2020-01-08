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أخبار العالم

الخارجية العراقية تستدعي السفير الإيراني

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد؛ وذلك للتعبير عن رفضها لخرق السيادة العراقية. 

وقالت الوزارة، في بيان، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ستقوم وزارة الخارجية باستدعاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية". 

وأضافت الوزارة في بيانها: " تعرضت الأراضي، والقواعد العراقية منتصف ليلة الأربعاء الموافق 8 /1 /2020 لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية". 

وتابعت: "إنَ وزارة الخارجية إذ ترفض تلك الاعتداءات، وتعدها خرقا للسيادة العراقية، فإَنها تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، والعمل على تخفيض التوتر بالمنطقة، وعدم جعل العراق ساحةَ حربٍ لتصفية حساباتهم، وأن تعمل على حلحلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة".

وذكرت الوزارة في بيانها: "كما نشدِد على أن العراق بلد مستقل، وأن أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين، ولن نسمح بأن يكون ساحة صراعات، أو ممرًا لتنفيذ اعتداءات، أو مقرًا لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار". 

واستهدفت إيران القواعد الأمريكية في العراق، ما تسبب في رفض واستنكار عراقي للخرق السيادي لأراضيها.
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