مفكر سياسي: استهداف قاسم سليماني جرى بطائرة خرجت من قطر.. فيديو

قال الدكتور على الدين هلال المفكر السياسى، إن هناك تصاعدا للخلافات بين أمريكا وإيران، موضحًا أنها بدأت بانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، وبعده عقوبات اقتصادية من أمريكا.



وأضاف الدكتور على الدين هلال، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن امريكا قطعت على ايران المياه والنور، وأن إنتاج النفط الإيراني انخفض واقترب من الصفر.



وأشار الدكتور على الدين هلال إلى أن توتر الأوضاع فى المنطقة سيؤثر على أسعار النفط، مؤكدًا أن هناك بعض الدول عندما تشعر بالقلق تقوم بتخزين النفط.



وأوضح الدكتور على الدين هلال أنه فى يوم 3 يناير تم قتل قاسم سليمانى، مؤكدًا أن الطائرة الأمريكية المسئولة عن عملية اغتيال قاسم سليمانى انطلقت من قطر.



وأكد الدكتور على الدين هلال أن، خبر انطلاق الطائرة من قطر لم يتوقف له أحد، وكشف أن أكبر قاعدة عسكرية لأمريكا موجودة فى قطر.