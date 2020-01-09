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تكنولوجيا

Samsung تطلق Galaxy XCover Pro.. أقوى هاتف في تاريخها

الخميس 09/يناير/2020 - 07:05 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت شركة Samsung الكورية الجنوبية رسميًا اليوم عن هاتفها الذكى الجديد Galaxy XCover Pro، وهو الأقوى فى تاريخها لما يتمتع به من صلابة شديدة.

وبحسب جى إم آرينا التقنى، يأتي Galaxy XCover Pro بشاشة قياسها 6.3 بوصة من نوع FHD+ LCD، بها ثقب فى أعلى يسار الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، مع طبقة حماية Gorilla Glass لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات، حيث يصمد أمام الصدمات من إرتفاع 1.5 متر، ومقاوم للماء والأتربة.

ويمتلك Galaxy XCover Pro معالجا قويا من نوع Exynos 9611 ، ثمانى النواة، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 64 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى، مع مستشعر بصمة فى الشاشة نفسها.

ولعشاق التصوير، سيجدون كاميرا ثنائية أساسية، بدقة 25 و 8 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل.

ويعمل Galaxy XCover Pro بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4050 ميللى أمبير، وميزة الشحن السريع بقوة 15 وات.

يمتلك الهاتف أكثر من زر لتشغيل أكثر من وضعية، منها فى الإضاءة الشديدة، وأيضًا فى ضعية إستخدام القفازات خاصةً فى فصل الشتاء.

يمكنك الحصول على Galaxy XCover Pro باللون الأسود مقابل 500 يورو، وسيتم طرحه أولًا فى فنلندا، ومن ثم إلى باقى دول العالم.
Samsung تطلق Galaxy XCover Pro.. أقوى هاتف في تاريخها
Samsung تطلق Galaxy XCover Pro.. أقوى هاتف في تاريخها
Samsung تطلق Galaxy XCover Pro.. أقوى هاتف في تاريخها
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