"سفر يشوع .. دراسة في الجغرافية الكتابية " كتاب جديد عن مركز النور الحقيقي

أصدر مركز النور الحقيقي للدراسات القبطية الأرثوذكسية كتاب جديد بعنوان "سفر يشوع .. دراسة في الجغرافية الكتابية" للقس مارتيروس جمال، وتقديم نيافة الأنبا برسوم أسقف صنبو وديروط والأستاذ جرجس صالح أستاذ العهد القديم بالكلية الإكليريكية.



والكتاب الجديد هو الأطروحة العلمية التى حصل بها المؤلف على درجة الماجستير من قسم علم اللاهوت بمعهد الدراسات القبطية، وهى تعد أول رسالة أكاديمية في تخصص جغرافية الكتاب المقدس في الكنيسة القبطية.



ومن خلال الدراسة الجغرافية لسفر يشوع، يوفر الكتاب دراسة للخلفية الجغرافية والتاريخية لكل الأحداث الكتابية التى دارت على الأرض المقدسة بالعهدين القديم والجديد.



ويؤكد الناشر أن الكتاب الجديد للقس مارتيروس ليس للقراءة العابرة، فكل تفصيلة وردت فيه قد يراها البعض زائدة، سنجد أنها محورية في تفسير وتوضيح حدث ما.



وتابع قائلا: "عقب قراءة الكتاب سيشعر القارئ بمدي إيجابية تأثيره على الرؤية والاستيعاب والفهم، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى التفاعل والشبع والثقة في كلمة الله المقدسة، وهو الهدف الذى نرجوه جميعا".