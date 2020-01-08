الجيش الليبي: مصر بقيادة السيسي تقف بجانبنا.. فيديو

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقف بجانب ليبيا وتدعمها بقوة، والسيسي أوضح حقيقة ما يحدث فى ليبيا إقليميًا ودوليًا.



وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن، الرئيس السيسي ساند ودعم موقف ليبيا فى كل المحافل الدولية.



وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي ، إلى أن، تركيا دولة ستنهار فى القريب ولا تمتلك ثروات، وذلك بسبب المشكلات الاقتصادية وما تعانى منه فى الداخل.



ولفت مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إلى أن، المستعمر أردوغان يريد ثروات ليبيا لأن بلاده منهارة .



وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي ، أنه لا توجد تعليمات لإيقاف عمليات الجيش الليبي ضد المليشيات الإرهابية.

