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الجيش الليبي: تركيا من عام 2014 تقوم بإرسال مليشيات إرهابية.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:45 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
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البهى عمرو
قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إنه لا توجد تعليمات لإيقاف عمليات الجيش الليبي ضد المليشيات الإرهابية.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه تم توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس لوقف كل الدعم من المستعمر التركي للميليشيات الإرهابية فى ليبيا.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي ، إلى أن، كل مساعدات المستعمر التركي للمليشيات الإرهابية لا تؤثر فى قدراتنا وسندمرها.

ولفت مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إلى أن، الجيش الوطنى الليبي قام بتدمير تسليح جيوش كبيرة وأعدنا السيطرة على مواقع كانت فى يد المليشيات الإرهابية.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، الجيش الوطنى غنم أسلحة و ذخائر و أجهزة حرب إلكترونية خلال تحرير مدن ليبيا من المليشيات الإرهابية، مؤكدًا انه لا يمتلك حصرا لعدد الجنود التى تم القبض عليها.

وكشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن تركيا من عام 2014 تقوم بإرسال مليشيات إرهابية إلى ليبيا.
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