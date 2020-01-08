أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2020

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاربعاء 8 - 1 - 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة داخل نادي الزمالك والتي جاءت كالآتي:
- أمير مرتضى منصور: حملة شرسة على الزمالك وهذا هو الدليل
أبدى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي تعجبه من الشائعات التى ترددت حول هروب التونسى فرجاني ساسي عند سفر اللاعب إلى تونس عقب مباراة طنطا.
- تذكرتي تعلن عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وزيسكو
أعلنت اليوم الأربعاء شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى المقرر لها الجمعة المقبلة على ملعب السلام في بطولة دوري ابطال افريقيا.
- الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا غدا استعدادا لمواجهة زيسكو
يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا في الثامنة مساء غد الخميس من أجل الحديث عن مواجهة زيسكو الزامبي.
-العد التنازلي .. اِعرف موعد انطلاق البث المباشر لـ قناة الزمالك
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك موعد انطلاق البث المباشر الخاص بالقناة الرسمية للقلعة البيضاء خلال شهر يناير الجاري.
- ننشر بنود شكوى الزمالك الى الفيفا لـ إيقاف كهربا
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الشكوى التي قدمها النادي ضد لاعبه محمود كهربا الذى رحل لأفيس البرتغالي دون موافقة ناديه ثم انضم مؤخرا للأهلى، تتضمن العديد من البنود.
- أمير مرتضى منصور: حملة شرسة على الزمالك وهذا هو الدليل
أبدى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي تعجبه من الشائعات التى ترددت حول هروب التونسى فرجاني ساسي عند سفر اللاعب إلى تونس عقب مباراة طنطا.
- تذكرتي تعلن عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وزيسكو
أعلنت اليوم الأربعاء شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى المقرر لها الجمعة المقبلة على ملعب السلام في بطولة دوري ابطال افريقيا.
- الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا غدا استعدادا لمواجهة زيسكو
يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا في الثامنة مساء غد الخميس من أجل الحديث عن مواجهة زيسكو الزامبي.
-العد التنازلي .. اِعرف موعد انطلاق البث المباشر لـ قناة الزمالك
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك موعد انطلاق البث المباشر الخاص بالقناة الرسمية للقلعة البيضاء خلال شهر يناير الجاري.
- ننشر بنود شكوى الزمالك الى الفيفا لـ إيقاف كهربا
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الشكوى التي قدمها النادي ضد لاعبه محمود كهربا الذى رحل لأفيس البرتغالي دون موافقة ناديه ثم انضم مؤخرا للأهلى، تتضمن العديد من البنود.