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رياضة

العد التنازلي .. اِعرف موعد انطلاق البث المباشر لـ قناة الزمالك

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:59 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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محمد رشاد
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك موعد انطلاق البث المباشر الخاص بالقناة الرسمية للقلعة البيضاء خلال شهر يناير الجاري.

وكان الزمالك قد أعلن عن المقطع الإعلاني للقناة "البرومو" منذ أكثر من أسبوع، قبل أن يحدد اليوم موعد انطلاق البث المباشر.

ونشرت صفحة الزمالك الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن البث المباشر للقناة سينطلق 22 يناير الجاري في الحادية عشرة مساءً.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن أنه سيظهر عبر شاشة قناة الزمالك في برنامج خاص به على مدار 4 أيام في الأسبوع.

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