حصاد ثمانية أيام من 2020.. حرائق واغتيالات واقتراب حرب عالمية ثالثة

احترقت مساحات كبيرة في أستراليا، وسقطت ثلاث طائرات، واغتيلت شخصيات عسكرية، وأصبح العالم على شفا حرب عالمية ثالثة، كل هذا في غضون ثمانية أيام قضت من عام 2020 الذي بدأ ساخنا تتسارع أحداثه بشكل غير مسبوق.





ويرصد "صدى البلد" في هذه السطور حصاد ثمانية أيام من عام 2020.





حرائق أستراليا





تشهد أستراليا أسوأ حرائق للغابات في تاريخ البلاد، فلم تعد البلاد قادرة على السيطرة على الحرائق التي بدأت في سبتمبر الماضي، وأججتها درجات الحرارة المرتفعة في أستراليا حتى الآن، والتي تسببت في وفاة 23 شخصا، واحتراق 500 ألف حيوان بري.





سقوط ثلاث طائرات





في 2 يناير الجاري، كشفت القوات المسلحة السوداني، عن مقتل 18 شخصًا إثر حادث سقوط الطائرة العسكرية من طراز "أنتونوف 12" بمدينة الجنينة.





وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة عامر محمد الحسن، بحسب الوكالة الرسمية، إن الطائرة سقطت بعد 5 دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة.





وفي ليبيا، أسقطت منصات الدفاع الجوى التابعة للجيش الليبي طائرة تركية مسيرة في منطقة بوقرين بمدينة ‎سرت.





وهناك في إيران سقطت طائرة ركاب أوكرانية بعد إقلاعها من مطار طهران الدولي، مما أسفر عن وفاة 176 شخصًا.





اغتيال قاسم سليماني زعيم فيلق القدس





وفي فجر الجمعة الماضي، استهدفت غارة جوية أمريكية قاسم سليماني زعيم فيلق القدس وعدد من قيادات الحشد الشعبي، أدت إلى مقتلهم جميعا على طريق مطار بغداد، ولم تمض أيام حتى ردت إيران على القصف الأمريكي بهجوم بستة صواريخ باليستية استهدفت قاعدة عين الأسد في العراق، وسط حرب إعلامية بين طهران وواشنطن تنذر بتأجج نيران الحرب بينهما.





توترات في ليبيا





ما أن صادق البرلمان التركي على إرسال قوات تركية إلى ليبيا، حتى تأزمت الأوضاع في الجارة الغربية لمصر، ويخشى مراقبون من اندلاع حرب فوق الحرب الدائرة في ليبيا بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق التي تدعمها ميليشيات مسلحة.





وتدعم مصر معسكر المشير حفتر، بينما تدعم تركيا معسكر حكومة الوفاق، ويخشى محللون من اندلاع حرب بين مصر وتركيا في ليبيا، وسط توتر غير مسبوق، ومحاولات دولية لحلحلة الأمور قبل تفاقهما.



