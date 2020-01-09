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رياضة

أستون فيلا يتعادل مع ليستر في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة

الخميس 09/يناير/2020 - 12:55 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل فريق ليستر سيتي مع ضيفه أستون فيلا بهدف لمثله، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "كينج باور" فى ذهاب الدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

تقدم أستون فيلا في الدقيقة 29، عن طريق جيلبرت، بعدما حوّل عرضية الغازي في المرمى، ليتقدم فريقه بهدف.

وتعادل ليستر سيتي فى الدقيقة 74 عبر النيجيري البديل كليتشي إيهاناتشو بعد نزوله بدقائق.

ودخل أستون فيلا المباراة بـ محمود حسن تريزيجيه أساسيا مع فيلا فيما بقى أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

بدأ فيلا المباراة بالتشكيل التالي:

نيلاند - كونسا - مينجز - هاوز - جيلبرت - دوجلاس لويز - ناكامبا - تايلور - أنور الغازي - تريزيجية - جاك جريليش.

ويلتقي الفائز من تلك الجولة مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، والتي انتهت مباراة الذهاب بينهما في أولد ترافورد بفوز السيتزن بثلاثية مقابل هدف وحيد.
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