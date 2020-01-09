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أخبار العالم

لأول مرة.. إسرائيل تكشف عن منظومة ليزر لاعتراض الصواريخ والقذائف

الخميس 09/يناير/2020 - 09:48 ص
إسرائيل تكشف عن منظومة
إسرائيل تكشف عن منظومة ليزر لاعتراض الصواريخ والقذائف
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سمر صالح
كشفت إسرائيل النقاب لأول مرة عن قيامها بإنجاز وتطوير منظومة دفاعية تعمل بالليزر تهدف إلى اعتراض الصواريخ والقذائف التي تطلق على إسرائيل خاصة من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس".

وبحسب قناة "مكان" العبرية، ستتيح المنظومة الجديدة اعتراض الصواريخ والقذائف الصاروخية والهاون بسهولة أكثر وتكاليف تشغيلها زهيدة وستعد مكملة للمنظومات الأخرى.

ووصفت إسرائيل المنظومة الجديدة بأنها "انطلاقة تكنولوجية تاريخية" في مجال اعتراض الصواريخ.

وقال العميد الركن يانيف روتيم من وزارة الدفاع، إن المنظومة ستستعمل أيضا لاعتراض قذائف هاون وصواريخ مضادة للدبابات وستحسّن من أداء قوات الدفاعات الجوية لمهامها القتالية.

وأضاف "لا يتوقع أن تكون بديلا لمنظومة القبة الحديدية بل تعمل إلى جانبها وذلك نظرا لعجزها عن إصابة صواريخ وإسقاطها في الحالات التي تسود فيها أحوال جوية غائمة أو مغبرة".

وترجح مصادر في الوزارة أن اختبار المنظومة سيبدأ في النصف الثاني من العام الجاري على أن تصبح عملياتية في مطلع السنة المقبلة.
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