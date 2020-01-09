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حوادث

إنقاذ طفلتين من تحت أنقاض منزل منهار فى أسيوط

الخميس 09/يناير/2020 - 11:23 ص
انهيار عقار
انهيار عقار
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إيهاب عمر
انهار صباح اليوم منزل مكون من طابقين بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط دون وقوع إصابات .

تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا من مجلس مركز ومدينة منفلوط يفيد انهيار منزل مكون من طابقين ملك " أحمد . م .أ " بمنطقة الرمحة بجوار مسجد ال حسن، وتمكن الأهالي من اخراج طفلتين من داخل المنزل.

انتقل على الفور رئيس مجلس مركز ومدينة منفلوط وقوات الانقاذ السريع والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص ان المنزل قديم مبني من الطوب اللبن وقيام أحد الأشخاص ببناء منزل بجواره مما إلى تصدع المنزل وانهياره وتمكن الأهالي من إخراج طفلتين كانتا بداخل المنزل المنهار .







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