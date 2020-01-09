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حوادث

لعدم قدرتها على الحركة.. أمن القاهرة ينقل سيدة للمستشفى بعد استغاثتها

الخميس 09/يناير/2020 - 12:32 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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محمد صبري
فى لفتة إنسانية ، تمكن رجال الامن بالقاهرة من إنقاذ سيدة عجوز وتم نقلها لإحدى المستشفيات نظرًا لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة لإنزال سيدة مريضة من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ، لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.


على الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالمديرية إلى محل البلاغ، وتمكنت من إنزال السيدة ونقلها إلى إحدى المستشفيات بواسطة سيارة إسعاف وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة ، حيث قدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لملتمسها والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.
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