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أخبار البلد

الفلاحين تناشد الزراعة القضاء على مرض صدأ القمح وتعويض الخسائر

الخميس 09/يناير/2020 - 02:23 م
القمح
القمح
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شيماء مجدي
انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، تجاهل وزارة الزراعة مرض صدأ القمح الذي انتشر بشكل كبير في عدد من المحافظات وأدى إلى فساد محصول القمح، وأصبح يهدد الفلاحين والمزارعين، ما يتوجب معه تدخل حكومي لتوفير علاج للقضاء على هذا المرض.

وقال النقيب العام للفلاحين الزراعيين محمد عبد الستار، في بيان اليوم، الخميس، إن صدأ أوراق القمح، هو مرض فطري يصيب بعض المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير، وله 3 أنواع تختلف فيما بينها في الفطر المسبب وموقع وشكل الإصابة والظروف المناخية لكل منها، بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وأضاف محمد عبد الستار أن هذا المرض ينتشر في مرحلة الازدهار، وهي أخطر مرحلة من الممكن أن ينتشر فيها المرض بالأقماح أو الشعير وتكون الخسائر أكبر، ويعد أخطر مرض يصيب القمح والشعير في مصر والدول العربية، حيث يكون له تأثير في الجودة والكم والنوع.

ولفت إلى أن الفلاحين والمزارعين شكوا له من عدم توافر الحبوب الخاصة بمنع ذلك المرض من الانتشار في الشعير والقمح، مطالبا بالعمل على توفير الحبوب الخاصة بهذا المرض، وتوفير بذور مقاومة له في الجمعيات الزراعية، وكذلك تعويض الفلاحين عن خسائرهم.
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