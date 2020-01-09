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حوادث

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارتين بقنا

الخميس 09/يناير/2020 - 02:25 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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يوسف رجب

لقى شخص مصرعه و أصيب 8 آخرون ، اليوم الخميس، فى  حادث تصادم سيارتين" ربع نقل و ترله" بطريق دشنا الزراعي بقنا أمام قرية فاو  بحرى.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل كبير و سيارة ربع نقل، نتج عنها مصرع بدري محمود العو، 40عاما، و إصابة محمد رمضان الطيب 30 عامًا، كسر بالفخذ الأيسر، ويمنى محمود الكرم 50 عامًا، عبدالكريم أمين محمد 16 عاما، مقيمين بدشنا، و أحمد محمد سيد رفاعي 41 عاما، وأحمد رمضان كامل 25عاما، ورجب صلاح31 عاما، ومحمود أحمد محي، ٤٠ عاما. مقيمين بمحافظة الجيزة.

تم نقل المتوفي والمصابين إلى مستشفى قنا العام، و تحرر محضر وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

من جانبها تقوم أجهزة الأمن والوحدة المحلية، بجهودها لرفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق.
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