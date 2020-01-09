مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارتين بقنا



لقى شخص مصرعه و أصيب 8 آخرون ، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارتين" ربع نقل و ترله" بطريق دشنا الزراعي بقنا أمام قرية فاو بحرى.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل كبير و سيارة ربع نقل، نتج عنها مصرع بدري محمود العو، 40عاما، و إصابة محمد رمضان الطيب 30 عامًا، كسر بالفخذ الأيسر، ويمنى محمود الكرم 50 عامًا، عبدالكريم أمين محمد 16 عاما، مقيمين بدشنا، و أحمد محمد سيد رفاعي 41 عاما، وأحمد رمضان كامل 25عاما، ورجب صلاح31 عاما، ومحمود أحمد محي، ٤٠ عاما. مقيمين بمحافظة الجيزة.



تم نقل المتوفي والمصابين إلى مستشفى قنا العام، و تحرر محضر وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.



من جانبها تقوم أجهزة الأمن والوحدة المحلية، بجهودها لرفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق.

