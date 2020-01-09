في عيد ميلادها.. 30 إطلالة ملكية للأميرة كيت ميدلتون

تحتفل اليوم دوقة كامبريدج كيت ميدلتون زوجة الأمير البريطاني ويليام تشارلز ولي العهد، بعيد ميلادها الـ38، والتي منذ زواجها استطاعت أن تكسب قلوب محبيها على غرار حماتها الراحلة الأميرة ديانا .
كيت ميدلتون التي أصبحت أمًا لـ 3 أطفال ، تهتم منذ زواجها بأناقتها وملابسها، فهي لها ذوق خاص بها، تجمع فيه ما بين الكلاسيكية والعصرية و الاستايل الكاجوال بطريقة بسيطة وأنيقة في نفس الوقت .
خزانة كيت ميدلتون تحتوي العديد من الاستايلات و الألوان، فهي تفضل بعض الماركات الشهيرة وبعض مصممي الأزياء المقربين لقلبها ، وتعاود ارتداء نفس الملابس مرة أخرى مع بعض التغييرات البسيطة على ذوقها الخاص.
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أما الاستايل الكاجوال في تستطيع أن تنسقه بطرق بسيطة دون تكلف، فترتدي الجينز مع الأحذية الرياضية، والجواكيت الشتوية الكاجوال البسيطة والهاف بوت، فهي لا تتكلف في إظهار فخامة أزيائها بل تعتمد على البساطة دون تكلف .
كيت ميدلتون التي أصبحت أمًا لـ 3 أطفال ، تهتم منذ زواجها بأناقتها وملابسها، فهي لها ذوق خاص بها، تجمع فيه ما بين الكلاسيكية والعصرية و الاستايل الكاجوال بطريقة بسيطة وأنيقة في نفس الوقت .
خزانة كيت ميدلتون تحتوي العديد من الاستايلات و الألوان، فهي تفضل بعض الماركات الشهيرة وبعض مصممي الأزياء المقربين لقلبها ، وتعاود ارتداء نفس الملابس مرة أخرى مع بعض التغييرات البسيطة على ذوقها الخاص.
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معاطف كيت ميدلتون الشتوية تمتاز بالفخامة الملكية والأناقة، فهي تفضل اللونين الأخضر والأزرق بكل درجاتهما، وظهرت عديدًا بدرجات مختلفة وألوان أنيقة في المعاطف الشتوية التي عادة ما ترتديها بشكلها المغلق مع زوج من القفازات وحذاء بكعب عال بنفس اللون.
أما الاستايل الكاجوال في تستطيع أن تنسقه بطرق بسيطة دون تكلف، فترتدي الجينز مع الأحذية الرياضية، والجواكيت الشتوية الكاجوال البسيطة والهاف بوت، فهي لا تتكلف في إظهار فخامة أزيائها بل تعتمد على البساطة دون تكلف .