هدية من الأمير ويليام أم الملكة؟.. خاتم ألماس جديد لـ كيت ميدلتون

تألقت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، ليلة أمس، في حفل الاستقبال الدبلوماسي بقصر باكنجهام، وظهرت بفستان أسود محتشم أنيق، مع تاج ملكي.



اللافت للنظر في إطلالة كيت ميدلتون هذه المرة، ارتدائها خاتم ألماس جديدا بيدها، مختلفا عن خاتم زواجها ذي الفص الأزرق.



وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية ، فربما يكون هذا الخاتم الماسي الجديد هدية جديدة من الملكة إليزابيث إلى كيت، أو هدية من زوجها الأمير ويليام.



وجاء الخاتم بيضاوي مرصعا بمجموعة من الفصوص الماسية، ولم تظهر به كيت ميدلتون سابقًا، بل منذ زواجها وهي لم ترتد سوى خاتم زواجها الأزرق فقط.