وداعا Google search .. جوجل تسمح لمستخدميها باختيار محرك منافس

وسيصبح موفر محرك البحث الذي تم اختياره هو الافتراضي في مربع البحث الموجود على الشاشة الرئيسية لنظام التشغيل أندرويد، وأيضًا في متصفح الويب جوجل كروم Chrome، وسيتم أيضًا تثبيت تطبيق مخصص لهذا الموفر على أجهزتهم.ويتم تقديم "شاشة الاختيار" من قِبلفي أعقاب قرار مكافحة الاحتكار الصادر عنفي شهر مارس الماضي، حيث تم فرض عقوبة على عملاق البحث الأمريكي ودفع غرامة بلغت 5 مليارات دولار من قبل المنظمين في الاتحاد الأوروبي، الذين قالوا إن الشركة يجب أن تتوقف عن "الربط غير القانوني" بمحرك البحث ومتصفحها لنظام التشغيل المحمول الخاص بها.وقد تمت مطالبة شركةبدفع 3.9 مليار جنيه إسترليني في يوليو 2018 من قبل سلطات المنافسة التابعة للمفوضية الأوروبية، بسبب إساءة استغلال مركزها في السوق من خلال نظام تشغيل الهواتف المحمولة بنظام أندرويد.وقالت شركة: :إنها ستقدم للمستخدمين في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية خيار اختيار محرك بحث مفضل عند إعداد أي هواتف أندرويد أو أجهزة لوحية ذكية جديدة".وقد طلب من مقدمي الخدمة المهتمين بأن يكونوا على شاشة الاختيار تقديم عروض أسعار توضح المبلغ الذي هم على استعداد لدفعه في كل مرة يختار فيها شخص محرك البحث بدلًا من، مع اختلاف الخيارات في كل بلد، وباستخدام نظام "السعر الرابع" للمزاد العلني ، يفوز ثلاثة مزايدون على أعلى سعر في الحال ويدفعون جميعًا المبلغ المقدم من رابع أعلى مزايدة يتكرر هذا كل أربعة أشهر.وتعد DuckDuckGo و Info.com من بين أكثر الخيارات شيوعًا المتوفرة في معظم البلدان، في حين أن Bing المملوكة لشركة Microsoft هي الأقل تفضيلًا، حيث تظهر فقط في الثلاثة المتاحة للمملكة المتحدة.ويمكن للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي الذين يقومون بإعداد جهاز أندرويد جديد أن يتوقعوا رؤية شاشة الاختيار بدأ من شهر مارس القادم.