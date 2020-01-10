بهذه الطريقة.. آبل تراقب الصور للتصدي للجريمة





وقالت هورفاث: "إن إزالة التشفير لم تكن الطريقة التي نحل بها هذه المشكلات، موضحة أن الشركة تستخدم بعض التقنيات للمساعدة في فحص مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال".وأوضح متحدث باسم شركة آبل، أن الحسابات التي تحتوي على محتوى يتعلق بالإساءة الجنسية للأطفال تنتهك بنود وشروط الخدمة الخاصة بالشركة، وسيتم تعطيل أي حسابات تعثر عليها الشركة تتضمن مثل هذه المواد.وابتعدت الشركة عن شرح كيف تبحث عن صور إساءة معاملة الأطفال، لكن العديد من شركاتمثل فيسبوك وتويتر وجوجل تستخدم تقنية طورتها شركة مايكروسوفت تسمى PhotoDNA، والتي يتم من خلالها فحص الصور بالاعتماد على قاعدة بيانات للصور المحددة مسبقًا، وذلك باستخدام تقنية تعرف باسم “التجزئة”.وأشارت جين هورفاث إلى أن قرار شركة آبل بتشفير أجهزة آيفون بطريقة تجعل من الصعب على أجهزة الأمن فتحها، وذلك بعد أن أثار مكتب التحقيقات الفيدرالي احتمال حدوث مشكلة جديدة مع الشركة من خلال مطالبتها بفتح جهاز آيفون يزعم أنه مملوك لشخص مسلح قتل ثلاثة أشخاص في قاعدة بحرية في فلوريدا الشهر الماضي.وأضافت هورفاث: "أن التشفير من نوع نهاية لنهاية مهم للغاية للخدمات التي نعتمد عليها مثل البيانات الصحية والمالية، وبالنظر إلى أن أجهزة الهواتف ذات حجم صغير نسبيًا ويمكن أن تضيع أو أن تسرق، فنحن بحاجة إلى التأكد من أن البيانات لن تتسرب في مثل تلك الحالات".الجدير بالذكر أن خلال هذا الأسبوع فقط، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من شركة آبل المساعدة في فتح هاتفين آيفون يعتقد المحققون أنهما مملوكان لمحمد سعيد الشمراني، الذي قام بإطلاق نار جماعي على محطة بحرية تابعة للبحرية الأمريكية في فلوريدا الشهر الماضي، وقالت شركة آبل: "إنها أعطت مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعل جميع البيانات التي بحوزته".