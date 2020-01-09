تسريب جديد لـ Google Pixel 4a| شاهد

كشفت تسريبات عن الشكل النهائى للهاتف المنتظر لعشاق تجربة الأندرويد الخام، وهو Google Pixel 4a المتوقع إصداره فى النصف الأول من 2020.





وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Google Pixel 4a بشاشة قياس 4.7 بوصة كاملة بدون حواف، إلا أنه هناك ثقب فى أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية ومكالمات الفيديو.





وسيحتوى Google Pixel 4a على معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 765، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، بالإضافة لكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية دقة 8 ميجابيكسل، ويمتلك Google Pixel 4a بطارية سعة 3200 ميللى أمبير.





يذكر أنه جوجل كانت قد كشفت عن Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL فى 15 أكتوبر الماضى، ثم طرحه فى الأسواق مع حلول شهر نوفمبر.





نستعرض فيما يلى مواصفات الهاتفين :





1- Google Pixel 4





يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.23 بوصة بدقة OLED، مع معالج قوى من نوع Qualcomm Snapdragon 855، بذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت بدون إمكانية إضافة كارت.





ولعشاق التصوير يحتوى الهاتف على كامبرا ثلاثية قوية بدقة 16 و 12.2 و 5 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 و 5 ميجابيكسل.





واستغنت جوجل عن منفذ سماعة الراس التقليدى قياس 3.5 ميلليمتر، وأبقت على قارى البصمة التقليدى، بالإضافة لقارئ بصمة الوجه.





ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 الجديد، مع بطارية سعة 2900 ميللى أمبير، مقابل 800 دولار لنسخة 64 جيجابايت، و 850 دولار أمريكى للنسخة ذات السعة الأكبر.





2- Pixel 4 XL





يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.23 بوصة بدقة OLED، مع معالج قوى من نوع Qualcomm Snapdragon 855، بذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت بدون إمكانية إضافة كارت





ولعشاق التصوير يحتوى الهاتف على كامبرا ثلاثية قوية بدقة 16 و 12.2 و 5 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 و 5 ميجابيكسل.





واستغنت جوجل عن منفذ سماعة الراس التقليدى قياس 3.5 ميلليمتر، وأبقت على قارى البصمة التقليدى، بالإضافة لقارىء بصمة الوجه.





ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 الجديد، مع بطارية سعة 3700 ميللى أمبير، مقابل 900 دولار لنسخة 64 جيجابايت، و 950 دولارا أمريكيا للنسخة ذات السعة الأكبر.



