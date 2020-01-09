توقف WhatsApp على هذه الإصدارات من آيفون

يبدو أن ملايين المستخدمين من أصحاب هاتف آيفون الأشهر فى العالم على موعد مع مفاجأة غير سارة بالمرة، حيث ستتوقف الخدمة عندهم نهائيًا.



وبحسب news.yahoo، ستتوقف خدمة المراسلات الفورية المجانية التى يقدمها واتساب على هواتف آيفون العاملة بنظام تشغيل iOS 8 وما أقدم بداية من 1 فبراير القادم.



يذكر أن الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد نسخة 2.3.7 وما أقدم ستتوقف أيضًا الخدمة لديهم تمامًا، وهو الأمر الذى يشكل صدمة لعدد كبير من مستخدمى واتس آب حول العالم.



كما أن واتساب سبقت وحذرت من نفس الإجراء لأصحاب هواتف ويندوز فون فى 31 ديسمبر الماضى، قبل بداية عام 2020 بساعات.



ومع حلول فبراير 2020 لن يستطيع أصحاب الهواتف العاملة بنظام أندرويد المثبت عليها نسخة واتساب whatsapp 2.3.7، من إنشاء حسابات جديدة.