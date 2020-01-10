ببرنامج صيني لا يمكن إزالته.. سامسونج تتجسس على مستخدميها بإحدى مزايا هواتفها

وكان المستخدم قادرًا على إثبات أن أداة فحص التخزين كانت على اتصال بخوادم Qihoo 360 أثناء الاستخدام النشط، لكن لم يكن من الممكن تحديد المعلومات الدقيقة التي يتم مشاركتها بين الأجهزة، مع الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام Qihoo 360 بنفس السلوك علىوتتيح أداة المساعدة في تطبيق Device Care، وهي ميزة إلزامية يتم تثبيتها مسبقًا كجزء من خدماتلنظام التشغيل أندرويد Android، ولا يمكن إزالته، تحسين أداء الجهاز وكذلك تساعد على إفراغ بعض مساحة التخزين الداخلية عند الحاجة من خلال فحص وحدة التخزين الداخلية للجهاز لاستكشاف جميع التطبيقات الخاملة وأي بيانات أخرى غير ضرورية مخزنة على الجهاز، والتي يمكن حذفها لتحرير المساحة.وتتمتع شركة، مثلها مثل العديد من بائعي أندرويد الآخرين، بعادة إضافة الكثير من الميزات إلى هواتفها، والتي يكون بعضها غريبًا في حين أثبت البعض الآخر مع مرور الوقت أنه مفيد للغاية مثل تطبيق Samsung Device Care غير المعروف والمخبأ في قائمة الإعدادات.وتعرف الشركة الصينية المعروفة باسم Qihoo 360 لإنشاء أداة فحص التخزين، وهي شركة برمجيات صينية تم توثيق صفقاتها المشبوهة في وقت سابق، حيث تطور الشركة برامج متهمة بأنها برامج تجسس تمنح الحكومة الصينية الوصول إلى البيانات المخزنة.ونفت شركة سامسونج بنفسها عن الادعاءات بأن برنامج Qihoo 360 المثبت على هواتف جالاكسي يمكن أن يرسل بيانات إلى خوادم في الصين.وقالت العملاقة الكورية الجنوبية: "إنها تأخذ حماية بيانات مستخدميها على محمل الجد، وأنها تصمم منتجاتها بخصوصية وأمان، وتتم إدارة عملية تحسين التخزين، بما في ذلك فحص وإزالة الملفات غير المهمة، بشكل كامل بواسطة حل العناية بالأجهزة من سامسونج".وقال متحدث باسم شركة سامسونج: "لا تتم مشاركة بيانات شخصية بين الخوادم في هذه العملية، والبيانات الوحيدة المرسلة هي المعلومات العامة اللازمة لتحسين التخزين، وتحديدًا نسخة إصدار نظام التشغيل وطراز الهاتف وسعة التخزين".