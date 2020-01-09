هاكرز كوريون سرقوا 2 مليار دولار بمساعدة Telegram

يبدو أن عملية إجرامية أو إرهابية باتت مرتبطة بتطبيق المراسلات الفورية الشهير تليجرام Telegram، بعدما تبين تورط "هاكرز" كوريين فى استخدام التطبيق؛ لسرقة عملة مشفرة.



وبحسب thenextweb، كشف باحثون أمنيون فى شركة Kaspersky لأمن المعلومات أن مجموعة "هاكرز" أطلق عليها Lazarus من كوريا الشمالية كان أعضاؤها يتواصلون عبر تليجرام، لإتمام عملية سرقتهم، دون كشفهم، بفضل تشفير التطبيق.



واتبعت المجموعة أساليب وإجراءات جديدة أكثر تطورًا لسرقة العملة المشفرة دون أن يعلم أصحابها أنهم وقعوا فى الفخ، وأضاف الخبراء أن الهجمات الجديدة الممنهجة هى التطور للسابقة AppleJeus التي تم الكشف عنها في عام 2018 واستمرت طوال حتى 2019.



وكشفت Kaspersky عن أن شركات تجارة العملات المشفرة المزيفة تتخذ من Telegram مرتعًا لها، حيث تجذب الضحايا إلى مجموعات مشفرة وتغريهم بالعروض الوهمية ومن ثم تستولى على أموالهم دون أى رادع، حيث يقوموا بإرسال روابط بمجرد فتحها يتم التحكم فى جهاز الضحية عن بعد بمنتهى الحرية.



وتبين أن معظم الضحايا يقطنون فى دول "بريطانيا، بولندا، روسيا، والصين"، وجميعهم ضحايا شركات العملات المشفرة، وبحسب تقرير الأمم المتحدة المنشور في أغسطس الماضي، يعتقد أن "الهاكرز" الكوريين الشماليين سرقوا حوالى 2 مليار دولار من اختراق المؤسسات المالية الأجنبية وتبادل العملات المشفرة.