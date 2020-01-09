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توك شو

نصائح هامة تحميك من مخاطر القنابل الموقوتة «السخان والدفاية»

الخميس 09/يناير/2020 - 09:50 م
دفاية
دفاية
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عبد الخالق صلاح
قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن أغلب الاستخدامات للدفاية في مصر خطأ، موضحا أنه خطر جدا أن يتم قفل الباب وتشغيل الدفاية.

وأشار هلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»؛ المذاع على فضائية « أون أي» وتقدمه الإعلامية «بسمة وهبة»، أنه لا يجب وضع الدفاية على السجاد أو الباركيه، لأنها من الممكن أن تتسبب في حريق في أي وقت.

كما حذر هلال، من أن السخانات ايضا تتسبب هي الأخرى في حالات حرائق كثيرة، مرددا: «الحمام الساخن بالسخان والباب مغلق بدون شفاط يؤدي ايضا الى الوفاة».

وطالب هلال، الرقابة الصناعية بتشديد الرقابة على السلع في الأسواق، حتى نضمن أن الاجهزة الكهربية الموجودة في منازلنا ليست خطرا على حياتنا.
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