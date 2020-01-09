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موعد تحسن حالة الطقس.. شاهد

الخميس 09/يناير/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ ستنتهي غدًا الجمعة، واستقرار حالة الطقس ستبدأ من يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أن صباح يوم الجمعة سيشهد نشاطًا للرياح وفرصا لسقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري.

ونوه "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، إلى أن يوم السبت سيشهد ظهور الشبورة المائية إعلانًا بوجود حالة من الاستقرار الجوي، وستتزايد أشعة الشمس.

ونوه إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد استقرارا كاملًا في حالة الطقس، وسترتفع درجات الحرارة تدريجيا، وتعود إلى معدلاتها الطبيعية.
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