الأرصاد تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، من الأسبوع الماضي.



وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن درجات الحرارة منخفضة عن معدلاتها الطبيعية بـ 4 درجات.



وأشارت إيمان شاكر، إلى أن، هناك ثلوجا تتساقط على مدينة سانت كاترين، ودرجة الحرارة الصغرى تكون أقل من صفر.



وأوضحت إيمان شاكر، أن نشاط الرياح مستمر فى البلاد حتى غد الجمعة، وستكون هناك أمطار كثيرة ستكون على السواحل الشمالية.



وكشفت إيمان شاكر، إن البلاد من يوم السبت ستشهد تحسنا فى درجات الحرارة وسترتفع ثلاث درجات.