وصفي واصف: الذهب هو ترمومتر السياسة والاقتصاد.. فيديو

قال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن السبب الرئيسي فى تذبذب أسعار الذهب، هو أن البورصات العالمية تكون مغلقة يومي السبت والأحد، ويوم الاثنين كانت أحداث ضرب إيران للقاعدة العسكرية الأمريكية بـ العراق، مؤكدًا ان كل ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب.



وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامية سارة حازم، أن الذهب زاد 30 جنيها للجرام في مصر، ولكن الأسعار انخفضت عندما ثبت أن الصواريخ التي أطلقتها إيران على القواعد الأمريكية بالعراق لم يكن لها تأثير، ولم ينتج عنها أى وفيات.



وأشار رئيس الشعبة العامة للذهب إلى أن الأسعار ستهدأ و سترجع الأسعار لطبيعتها، موضحًا أن الذهب هو ترمومتر السياسة والاقتصاد.



وأوضح رئيس الشعبة العامة للذهب، أن الذهب في طريقه إلى عودته للسعر الذي كان عليه يوم الجمعة الماضية، قبل حدوث أحداث إيران.



وأكد رئيس الشعبة العامة للذهب، أن التغيير فى أسعار الذهب لن تؤثر على المواطن الذى يشتري شبكة، معلقًا : المواطن بيشتري جرامات" .