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حوادث

بسبب سوء الأحوال الجوية.. مصرع شخص وإصابة 11 آخرين بحوادث متفرقة بطرق البحيرة

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:45 ص
سوء الاحوال الجوية
سوء الاحوال الجوية
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جمالات الدمنهوري
لقي شخص مصرعه كما أصيب ١١ آخرون بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع ٣ حوادث تصادم بالطريق الصحراوى بدائرة مركز وادي النطرون وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة والمصابين للمستشفى المركزى لإتخاذ العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ٣بلاغات من مركز شرطة وادى النطرون الأول تفيد بوقوع حوادث تصادم بدائرة المركز وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين اصطدام أتوبيس بسيارتين ملاكي بالكيلو 68 بالطريق الصحراوي " القاهرة - الأسكندرية "، بإتجاه القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 اشخاص بكسور وجروح وهم كل من:" أحمد عيسي عبد المجيد" 32 سنة ،" محمد ابراهيم عبد القادر" 39 سنة، " سيد أبو بكر محمود " 46 سنة، " كريم ابراهيم عبد الله" 24 سنة،" اسلام فارس عطوة " 30 سنة.

وكان البلاغ الثانى يفيد بوقوع حادث تصادم أثناء عبوره الطريق الصحراوي بنطاق الكيلو 70 اتجاه القاهرة، وأسفر عن مصرع " عبده عبدالعاطي عبده" 29 سنة ومفيم بمحافظة سوهاج، وإصابة " أيمن محمد شكري" 36 سنة ومقيم بمحافظة المنوفية، بإشتباه بارتجاج بالمخ.

وأفاد البلاغ الثالث عن وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالطريق الصحراوى بالكيلو 98 اتجاة الاسكندرية.وأسفر الحادث عن إصابة كل من" يارا محمد محسن" 36 سنة، " فالريا جيرنجى" 37 سنة، سويسرية الجنسية، " مارينا مودلى" 56 سنة، إيطالية الجنسية، " أيمن اسماعيل حمزة" 52 سنة، ويعمل مرشد سياحي، " مصطفى السيد عبد الحميد" 29 سنة، مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى بوادى النطرون والمصابين لذات المستشفى لإتخاذ العلاج اللازم.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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