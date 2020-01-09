بعد القصف الإيراني.. أمريكا تدرس تعديلات دفاعية

قال مسؤول أمريكي، إن الجيش الأمريكي يدرس تعديلات دفاعية محتملة بعد أن أظهرت إيران استعدادها لتنفيذ هجمات في العراق.



وحسبما نقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، إن الولايات المتحدة كانت تعتقد في السابق أن إيران لن تشن على الأرجح هجومًا صاروخيًا على العراق، ولكن شاهدنا الأحداث الأخيرة.



وأكد أن واشنطن لديها أقوى جيش في العالم، موضحًا أن القوات مستعدة لمواجهة تهديدات الجهات الخبيثة، بما في ذلك إيران والميليشيات التابعة لها.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بأولوياتها الإستراتيجية في الشرق الأوسط والعالم.



وكان الحرس الثوري الإيراني، تبنى أمس الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين في العراق، بصواريخ باليستية، ثأرًا لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية جوية قرب مطار بغداد.



وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، في وقت سابق اليوم الخميس، إن طهران لم تكن تسعى لقتل جنود القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد وكان هدفها توجيه ضربة للمعدات العسكرية.