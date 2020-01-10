ضبط أدوية مهربة بقيمة 4 ملايين جنيه مع راكب في مطار برج العرب.. صور

ضبطت الإدارة العامة للجمارك الموانئ الجوية بمطار برج العرب الدولي، برئاسة محمود فرغلى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية، ب٤ ملايين جنيه بالمخالفة لقانون الصيدلة.



فبناء على إخبارية سرية مقدمة من ساري عبد الحليم رئيس قسم الأمن الجمركي باعتزام أحد الركاب تهريب بضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من القاهرة (دولي-دخلي)، وبالعرض على محمد عبد الآخر مدير جمارك مطار برج العرب.



تقرر تشكيل لجنة من أحمد البنا رئيس الوردية ومحمود فياله رئيس قسم مكافحة التهريب ووليد عيسى رئيس الوردية وطه الشهاوي رئيس قسم الأمن الجمركي لتحقيق الإخبارية المقدمة.



وقامت اللجنة باصطحاب الراكب لصالة الوصول الدولي للتحقق من أمتعة الراكب ومرور حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة لجنة الفحص المكونة من محمد توفيق ومحمد شعبان تحت إشراف اسلام قباري فنلاحظ وجود أجسام متماثلة ومعتمة بكميات كبيرة يشتبه أن تكون أدوية.



وتم تشكيل لجنة من حسن خفاجي ، محمود النجار، نجوي عبد الرحمن ، عاصم فتحي، جمال الطحان تحت إشراف وسعد عبادي مدير إدارة الوديعة وطارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي وطاهر بخاطره مدير إدارة التهريب الجمركي وذلك لتفتيش وجرد أمتعة الراكب بكل دقه فتبين وجود ٥٠٤٤ شريط cytotec و ٥٦٥ tamiflu و ٨٧٩ progynora داخل حقائبه، وبلغت التعويضات المستحقة 4 ملايين و41 ألفا و 840 جنيها.



قرر محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 1 لسنة 2020 وتحويل الراكب للنيابة المختصة.

