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مرأة

بالسكينة.. طريقة لكشف لحم الحمير واللحم الفاسد والسليم

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نتلقي العديد من التحذيرات من اللحوم في الأسواق ومن التجار عديمي الضمير، وقدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بعض الطرق البسيطة لكشف اللحم وذلك باختبار يسمى اختبار السكينة .

اختبار السكين بيكون بتسخين نصل السكينة جيدا على النار ... والقطع في أنسجة لحوم ( نيئة ) ثم شم الرائحة المنبعثة :

* إذا انبعثت رائحة كريهة لا نستهلك اللحوم لأن هذه الرائحة دلالة على فسادها .

* إذا انبعثت رائحة كريهة أشبه برائحة الكرشة أو الإسطبلات فهذه الرائحة تعطينا انطباع انها لحوم حمير .

* إذا انبعثت رائحة شواء لحم عادي هذا دليل على أن اللحوم سليمة ، ويمكننا استهلاكها بأمان.
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