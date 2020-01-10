بالسكينة.. طريقة لكشف لحم الحمير واللحم الفاسد والسليم

نتلقي العديد من التحذيرات من اللحوم في الأسواق ومن التجار عديمي الضمير، وقدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بعض الطرق البسيطة لكشف اللحم وذلك باختبار يسمى اختبار السكينة .





اختبار السكين بيكون بتسخين نصل السكينة جيدا على النار ... والقطع في أنسجة لحوم ( نيئة ) ثم شم الرائحة المنبعثة :





* إذا انبعثت رائحة كريهة لا نستهلك اللحوم لأن هذه الرائحة دلالة على فسادها .





* إذا انبعثت رائحة كريهة أشبه برائحة الكرشة أو الإسطبلات فهذه الرائحة تعطينا انطباع انها لحوم حمير .



