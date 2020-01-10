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فن

محمد الشرنوبي يرقص مع خطيبته على "رايحين نسهر" لمحمد رمضان.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:43 ص
الشرنوبي وخطيبته
الشرنوبي وخطيبته
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شيرى نبيل
قررت راندا عوض خطيبة الفنان محمد الشرنوبي الاحتفال بعيد ميلاده وسط أصدقاؤه.

وخلال الحفل، قام شرنوبي وخطيبته بالرقص على أغنية "رايحين نسهر" للفنان محمد رمضان.

الأغنية من كلمات الباور العالي، فرغلي بلاكس، وإسلام شاندي وألحان ديزل والباور العالي من إخراج محمد سامي.

https://www.instagram.com/p/B7HQ3-hhhNt/?utm_source=ig_web_copy_link
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