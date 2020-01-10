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مرأة

بـ 5 جنيهات .. وصفة طبيعية لتطهير الجسم من السموم

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:00 ص
تطهير القولون
تطهير القولون
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لمياء الياسين
بمكونات متاحة ومتوفرة من مطبخك يمكنك تنظيف القولون من السموم وانقاص الوزن بالاعتماد على تناول الأعشاب إليك مشروب سريع وسهل للتخلص من السموم وتعزيز عملية الأيض ومن ثم إنقاص الوزن.

إليك وصفة سهلة وريعه تساعد على التخلص من سموم الجسم يقدمها موقع برايت سايد.

المكونات:

نصف حبة ليمون
ملعقة كبيرة من العسل
1/2 ملعقة من الزنجبيل
1 كوب ماء دافئ
1 كيس شاي أخضر
1/4 ليمونة

طريقة تطبيق الوصفة ..

يغلى الماء وتضاف كافة المكونات ويتم غليه لدقائق ثم تصفيته وتناول كوب إلى كوبين منه قبل الوجبة الرئيسية بساعة على الأقل.
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