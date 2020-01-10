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انفجارات تهز مصفاة نفط في روسيا .. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:51 ص
انفجار
انفجار
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شيرين عادل
نشرت روسيا اليوم مقطع فيديو لانفجارات إحدى شركات تكرير البترول فى روسيا.

يظهر الفيديو انفجارات ضخمة هزت مصفاة لتكرير النفط تابعة لشركة "لوك أويل" الروسية في مدينة أوختا بجمهورية كومي الواقعة في شمال شرقي روسيا.

ويظهر من الفيديو، الذي التقطه شهود عيان، انفجاران وقعا في المصفاة، ليتبين فيما بعد أن السبب هو اشتعال مواد سريعة الاحتراق.

ووفقا لسلطات مدينة أوختا فإن الحريق لم ينتشر خارج منطقة المصفاة، وأكدت خدمة الطوارئ الروسية أنه تم التعامل وإطفاء الحريق بشكل كامل.

وكان الحريق الضخم نشب في المصفاة أعقبته انفجارات وامتد إلى مساحة تصل إلى آلاف الأمتار المربعة.
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