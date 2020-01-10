بعد أزمتها الأخيرة .. مدير أعمال نانسي عجرم لـ "صدى البلد": اعطونا شوية وقت

تواصل موقع "صدى البلد" مع جيجي لمارا، مدير أعمال نانسي عجرم، لمعرفة تفاصيل حالتها النفسية، ومعرفة إمكانية الوصول لها بعد حادثة اللص الذي تسلل إلى منزلها خاصة بعدما تم قتله على يد زوجها دكتور فادي، دفاعًا عن أبنائهما.





طمأن جيجي لمارا، الجمهور على نانسي، وقال لـ "صدى البلد": بالنسبة لـ نانسي عجرم إعطونا بس شوية وقت كي نتمكن من الحديث والرد على كل ما يثار من أسئلة ".





وتعيش نانسي عجرم، حالة من عدم الاستقرار بعد الواقعة خاصة بسبب إستمرار التحقيقات معها ومع زوجها.



