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رياضة

الاتحاد يصطدم بالنصر في مواجهة نارية بـ الدوري السعودي

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:57 ص
النصر والاتحاد
النصر والاتحاد
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محمد السعيد
يستضيف فريق النصر نظيره الاتحاد اليوم، الجمعة، في تمام السابعة وخمس دقائق مساء، ضمن منافسات الجولة الـ14، من مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى النصر بقيادة نجمه المغربي عبدالرازق حمدالله لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي.

على الجانب الآخر يطمح فريق الاتحاد في خطف الثلاث نقاط من العالمي، للخروج من دوامة النتائج المخيبة للآمال التي يقدمها هذا الموسم.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدروي السعودي برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الـ13 بـ 13 نقطة. 

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، الحزم مع الشباب والتعاون مع الفتح.
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