التعليم العالي: افتتاح موسم الصيد 2020 بمحطة بحوث السرو بالدقهلية

والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور شوقى زكى سبع القائم بأعمال رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد حول افتتاح موسم الصيد 2020 بمحطة بحوث السرو التابعة لفرع المعهد للمياه الداخلية والمزارع السمكية، وذلك أمس الخميس الموافق 9 يناير 2020.





وأشار التقرير إلى أن محطة بحوث السرو، ومقرها محافظة الدقهلية تعتبر من أهم المحطات البحثية الإنتاجية بالمعهد حيث يوجد بها مزرعة سمكية بمساحة 35 فدانا ومفرخا سمكيا على مساحة 1500 متر مربع ينتج حوالي مليون وحدة زريعة بلطي وتم وضع خطة تستهدف إنتاج 2.5 مليون وحدة هذا العام، كما تنتج أيضًا زريعة أسماك المبروك. ويتم تطبيق نتائج البحوث العلمية التي يقوم بها السادة الباحثون في المعامل البحثية بالمعهد علي الأسماك بالمزرعة ويتم بيع فائض إنتاج تطبيق البحوث كل عام لدعم ميزانية المعهد وتوفير موارد مالية إضافية. وعلى مدار السنوات الماضية منذ عام 2002 وحتى الآن لم تتوقف المزرعة عن أداء دورها الوطني لإنتاج الأسماك بجودة عالية طبقًا للمعايير العلمية.



