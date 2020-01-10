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تعليم

التعليم العالي: افتتاح موسم الصيد 2020 بمحطة بحوث السرو بالدقهلية

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:32 ص
خالد عبد الغفار وزير
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور شوقى زكى سبع القائم بأعمال رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد حول افتتاح موسم الصيد 2020 بمحطة بحوث السرو التابعة لفرع المعهد للمياه الداخلية والمزارع السمكية، وذلك أمس الخميس الموافق 9 يناير 2020.


وأشار التقرير إلى أن محطة بحوث السرو، ومقرها محافظة الدقهلية تعتبر من أهم المحطات البحثية الإنتاجية بالمعهد حيث يوجد بها مزرعة سمكية بمساحة 35 فدانا ومفرخا سمكيا على مساحة 1500 متر مربع ينتج حوالي مليون وحدة زريعة بلطي وتم وضع خطة تستهدف إنتاج 2.5 مليون وحدة هذا العام، كما تنتج أيضًا زريعة أسماك المبروك. ويتم تطبيق نتائج البحوث العلمية التي يقوم بها السادة الباحثون في المعامل البحثية بالمعهد علي الأسماك بالمزرعة ويتم بيع فائض إنتاج تطبيق البحوث كل عام لدعم ميزانية المعهد وتوفير موارد مالية إضافية. وعلى مدار السنوات الماضية منذ عام 2002 وحتى الآن لم تتوقف المزرعة عن أداء دورها الوطني لإنتاج الأسماك بجودة عالية طبقًا للمعايير العلمية.

ومن جانبه، أشار د. شوقي زكي أن المعهد يهتم بالبحوث التطبيقية المتعلقة بزيادة الإنتاج من الثروة السمكية والبحث عن مصايد جديدة وتحسين سلالات أسماك البلطي. موضحا أنه وفقا لإستراتيجية 2030 للدولة وخطة الوزارة يقوم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد باستزراع الأسماك الاقتصادية المرغوبة من المستهلك المصري.
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