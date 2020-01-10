تعرف على كيفية صرف إعانة البطالة بعد تطبيق قانون التأمينات الجديد

تضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد 2019 مزايا عديدة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، كما تضمن القانون مزايا للعاطلين عن العمل وهي صرف تأمين بطالة بشروط يستعرضها "صدى البلد" عبر السطور التالية :





شروط الحصول على تعويض بطالة:





أولا: عدم الاستقالة من الخدمة ومنها الانقطاع عن العمل.

ثانيا: عدم انتهاء الخدمة بسبب حكم يتعلق بالشرف أو تزوير أوراق أو انتحال شخصية.

ثالثا: أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

رابعا: أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

خامسا: يبدأ تأمين البطالة ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل.

سادسا: يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.





ويقدر تعويض البطالة وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير: 75 % للأربعة أسابيع الأولى، 65 % للأربعة أسابيع الثانية، 55 % للأربعة أسابيع الثالثة.





تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت الخدمة بسبب:





أولا: ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل أبلغ عنه صاحب العمل خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه

ثانيا: عدم مراعاته تعليمات السلامة للعاملين

ثالثا: عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية

رابعا: إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل

خامسا: وجوده خلال العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة

سادسا: اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول





يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:





أولا: إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا

ثانيا: إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.

ثالثا: إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه

رابعا: إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه

خامسا: إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا

سادسا: إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد





وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن، أعلنت بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، اعتبارا من أول يناير الجارى.



