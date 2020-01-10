AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تأهل عسل وهشام وسليمان إلى دور الـ32 لبطولة جي بي مورجان للإسكواش

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:31 ص
مصطفى عسل تفوق على
مصطفى عسل تفوق على الهندي راميت تاندون
Advertisements
منتصر الرفاعى
تأهل الثلاثي المصري مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى وبطل العالم للناشئين، ومازن هشام لاعب وادى دجلة ويوسف سليمان، إلى دور الـ32 فى اليوم الأول بمنافسات بطولة جى بى مورجان للاسكواش التى انطلقت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 17 يناير الجارى والذى سيشهد مشاركة اللاعبين الكبار وعلى رأسهم على فرج المصنف الأول عالميًا.

وجاءت نتائج المصريين كالتالي:

فوز يوسف سليمان على السويدي نيكولاس مولر بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-9, 8-11, 11-5 .

فوز مصطفى عسل على الهندي راميت تاندون بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-7.

فوز مازن هشام على الاسكتلندى ألان كلاين بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-9, 11-7.

خسارة كريم الحمامى أمام الإنجليزى توم ريتشاردز بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 9-11, 11-1, 11-3.

خسارة محمد الشربينى أمام الانجليزى ديكلان جيمس بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 11-5 .

ومن المقرر أن تنطلق منافسات السيدات فى الساعات الأولى من صباح غد، السبت، بالتزامن مع انطلاق منافسات دور الـ 32 للرجال والذى سيشهد مشاركة المحترفين الكبار.

وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالميا هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهرا متتاليا.

فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالميا لقب السيدات العام الماضى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر بطلة العالم من قطر.. طارق مؤمن يفوز ببطولة الاسكواش للمرة الرابعة

اليوم.. بعثة الإسكواش المصري تعود من قطر بلقب بطولة العالم للفردي

طارق مؤمن: حققت حلم الطفولة بالفوز بـ بطولة العالم للإسكواش وعمرى 31 عاما

ترشيحاتنا

بعد القرار الصادم.. ميجان ماركل تهرب إلى كندا من أجل آرتشي

هل يجوز الاقتصار على الفاتحة في الصلاة؟ .. الإفتاء توضح .. فيديو

بعد أزمتها الأخيرة .. مدير أعمال نانسي عجرم لـ "صدى البلد": اعطونا شوية وقت

أجواء أوروبية على أرض مصرية..سانت كاترين ترتدي الثوب الأبيض والثلج يغطي المدينة

WhatsApp يتوقف على آلاف الأجهزة أول فبراير.. تعرف إزاي تليفونك منها أم لا؟

أخبار الفن| مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله والطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شتوية.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أجواء أوروبية على أرض مصرية..سانت كاترين ترتدي الثوب الأبيض والثلج يغطي المدينة

مش بالسن.. 20 صورة تكشف عن إطلالات سميرة سعيد الشبابية.. صور