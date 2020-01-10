تأهل عسل وهشام وسليمان إلى دور الـ32 لبطولة جي بي مورجان للإسكواش

تأهل الثلاثي المصري مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى وبطل العالم للناشئين، ومازن هشام لاعب وادى دجلة ويوسف سليمان، إلى دور الـ32 فى اليوم الأول بمنافسات بطولة جى بى مورجان للاسكواش التى انطلقت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 17 يناير الجارى والذى سيشهد مشاركة اللاعبين الكبار وعلى رأسهم على فرج المصنف الأول عالميًا.





وجاءت نتائج المصريين كالتالي:





فوز يوسف سليمان على السويدي نيكولاس مولر بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-9, 8-11, 11-5 .





فوز مصطفى عسل على الهندي راميت تاندون بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-7.





فوز مازن هشام على الاسكتلندى ألان كلاين بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-9, 11-7.





خسارة كريم الحمامى أمام الإنجليزى توم ريتشاردز بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 9-11, 11-1, 11-3.





خسارة محمد الشربينى أمام الانجليزى ديكلان جيمس بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 11-5 .





ومن المقرر أن تنطلق منافسات السيدات فى الساعات الأولى من صباح غد، السبت، بالتزامن مع انطلاق منافسات دور الـ 32 للرجال والذى سيشهد مشاركة المحترفين الكبار.





وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.





ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالميا هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهرا متتاليا.



