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رياضة

إبراهيم الكفراوي: الأهلي قادر على تخطي بلاتينيوم

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:47 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أشاد إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في زيمبابوي، بجهود محمد فهمي، السفير المصري في زيمبابوي، ورانيا البحبوحي، مستشار السفارة، وجميع أفراد الطاقم الذين يبذلون جهودا كبيرا؛ من أجل العمل على راحة البعثة، وتوفير كافة احتياجاتها، مؤكدا أن السفارة المصرية في زيمبابوي نموذج مشرف للدبلوماسية المصرية.

وأضاف "الكفراوى"، أن الأمور تسير بشكل جيد، والجميع يعيش في حالة من التركيز الشديد؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم غدا السبت، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال بطولة إفريقيا.

وقال الكفراوي إن الجميع يعلم مدى أهمية المباراة، في ظل المنافسة القوية بين فرق المجموعة؛ من أجل التأهل للدور التالي، وهناك حالة من الاستنفار بين جميع اللاعبين للحصول على نقاط المباراة الثلاث والتقدم خطوة كبيرة في صراع المجموعة.

وأكد رئيس بعثة الأهلي أن لديه ثقة كبيرة في قدرة لاعبي الأهلي على تخطي عقبة بلاتينيوم، بما يملكونه من خبرات كبيرة، خاصة في المباريات الإفريقية التي تحتاج إلى تعامل خاص، وهو أمر يملكه لاعبو الأهلي.

وأضاف الكفراوي أنه يعقد اجتماعات يومية مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة، وحل أي مشاكل أو عقبات تواجهها؛ لعدم التأثير على استعدادات الجهاز الفني واللاعبين.، مضيفا إن أكثر ما يقلقه هو التغيرات المستمرة في حالة الطقس، الأمر الذي قد يؤثر على أداء الفريق، خاصة أن الأهلي أدى مرانه الأول يوم الأربعاء تحت الأمطار، قبل أن يتحسن الجو نسبيا في اليوم التالي، وتمنى أن تستمر الأمور على هذا النحو غدا السبت خلال مواجهة بلاتينيوم.

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