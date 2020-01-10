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فن

يا بخت أصحابك بيكي.. داليا البحيري فى أحدث ظهور

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
نشرت الفنانة داليا البحيري صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت داليا في الصورة برفقة أصدقائها مهنئه صديقتها بمناسبة عيد ميلادها وعلقت على الصورة قائله:" عيد ميلاد سعيد لكي يا صاحبة الروح الرائعة". 

وتفاعل عدد كبير من محبيها على الصورة وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي :
" منورين أحلى صحاب"_،" ربنا يديم الصحبه الحلوة"،_" انتي جميلة داليا وروحك أجمل"_،" يا بخت أصحابك بيكي".

يذكر أن الفنانة داليا البحيرى تشارك الفنانة الماراثون الرمضاني المُقبل بمسلسل"فلانتينو" ، المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.


مسلسل فلانتينو من بطولة الزعيم عادل إمام،رانيا محمود ياسين، داليا البحيري،حمدي الميرغني،وفاء صادق،بدرية طلبة،دلال عبد العزيز، هدى المفتي،إلهام عبد البديع،طارق الأبياري،سليمان عيد، محمد الكيلاني.
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