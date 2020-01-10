نزيف رئوى | تعرف على الملابسات الرسمية لسبب وفاة قتيل فيلا نانسى عجرم

كشف الطب الشرعى اللبنانى عن التقرير الرسمى لقتيل فيلا نانسى عجرم والذى أثار جدلا كبيرا على مدار الساعات الماضية.





أوضح التقرير، أن القتيل يدعى محمد حسن الموسى من مواليد 1989، وتوفي نتيجة 18 طلقة نارية من مسدس حربي.





وأضاف التقرير ان القتيل كان يرتدي قفازات على اليدين، وملثم الرأس.





وقالت نانسي عجرم خلال تصريحات لبرنامج «MBC Trending» إن زوجها فادي تعرض لوعكة صحية ونفسية بسبب الحادث الأخير، مضيفة: «زوجي فادي نفسيا تعبان مثلنا كلنا بسبب الحادث».





وأَضافت نانسي عجرم خلال أنه لا أحد يتمنى ما حدث ولكن هذا حدث، خاصة أن بنتيها كانتا موجودتين أثناء الهجوم وسمعتا كل ما حدث.



