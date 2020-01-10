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محافظات

مشتى عالمي.. أسوان تستقبل 240 شابا وفتاة ضمن قطار الشباب اعرف بلدك .. صور

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء إستقبال الوفود والرحلات السياحية للاستمتاع بالطقس المشمس بالمشتى العالمى الذى تتفرد به عن معظم مدن العالم والسماء الصافية والجاف والجو المعتدل والطبيعة الخلابة .

استقبلت عاصمة الشباب الإفريقى تحت شعار " اعرف بلدك" الفوج الخامس عشر ( أ ) ضمن رحلات أفواج قطار الشباب والذى يضم 240 شابًا وفتاة .

ومن جانبه، أوضح فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن رحلات أفواج قطار الشباب يتم تنظيمها تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

وأشار " فتحى عبد الحافظ " إلى أن جولة الفوج الخامس عشر ( أ ) شملت زيارة متحف النيل الوثائقى ومتحف النوبة والسد العالى ورمز الصداقة، بجانب زيارة معابد فيلة والحديقة النباتية، وقرية غرب سهيل.

وأضاف أن زيارات ورحلات وفود قطار الشباب برنامج ( أعرف بلدك ) تهدف لتعريف شبابنا بالتراث والموروث الثقافى والفنى، وتاريخ مصرنا الحبيبة فى مختلف بقاع المحروسة.
مشتى عالمي.. أسوان تستقبل 240 شابا وفتاة ضمن قطار الشباب اعرف بلدك .. صور
مشتى عالمي.. أسوان تستقبل 240 شابا وفتاة ضمن قطار الشباب اعرف بلدك .. صور
مشتى عالمي.. أسوان تستقبل 240 شابا وفتاة ضمن قطار الشباب اعرف بلدك .. صور
مشتى عالمي.. أسوان تستقبل 240 شابا وفتاة ضمن قطار الشباب اعرف بلدك .. صور
مشتى عالمي.. أسوان تستقبل 240 شابا وفتاة ضمن قطار الشباب اعرف بلدك .. صور
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