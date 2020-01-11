يعرضك لغضب الله ويلقيك في جهنم.. فعل نهى عنه النبي ويقع فيه الكثيرون

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حذر من فعل شائع يقع فيه الكثير من الناس بسهولة خاصة في هذا العصر، منوهًا بأن هذا الفعل يعرض صاحبه لغضب الله سبحانه وتعالى، كما يلقي به في انار جهنم، ويحرمه من دخول الجنة.



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حذر أشد التحذير من الغضب، حيث إنه الغضب قد يكون سببًا في تعرض العبد لغضب الله تعالى عليه، كما قد يحرمه من دخول الجنة ويلقي به في النار، وذلك لأن الغضب سبب الكثير من الشرور.



وتابع: فيما أن تجنب الغضب ينقذ الإنسان ويقيه التعرض لغضب الله تعالى عليه، بل ويضمن له دخول الجنة من أوسع أبوابها، منوهًا بأن الكثير من الناس يغفلون عنه، لذا نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- عن الغضب، ولما سُئل عن عمل يُدخل صاحبه الجنة وينقذه من غضب الله عز وجل، قال «لا تغضب»، باعتباره العمل الذي يحقق للمرء كل الخير، مستشهدًا بما ورد في صحيح ابن حبان، عن عبد الله بن عمرو -ضي الله تعالى عنهما- قال: قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ ما يمنَعُني مِن غضَبِ اللهِ؟ قال:«لا تغضَبْ».



ودلل بما جاء عن عبدالله بن عمر ، أن رجلٌ : يا رسولَ اللهِ مُرْني بأمرٍ وأقلِلْ لعلِّي أحفظُه ، قال : «لا تغضَبْ»، وورد عن أبي الدرداء، قال: قال رجلٌ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دُلَّني على عملٍ يُدخِلُني الجنَّةَ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «لا تغضَبْ ولك الجنَّةُ»، كما جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال يا رسولَ اللهِ علِّمْني عملًا يُدخِلُني الجنَّةَ ولا تُكثِرْ عليَّ «قال لا تغضَبْ»، وعن الألباني في صحيح الترغيب، أن لا تغضبْ . قال : ففكَّرتُ حين قال رسولُ اللهِ ما قاله ، فإذا الغضَبُ يجمعُ الشَّرَّ كلَّه



واستند لما روي عن أبو هريرة، أنه جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ فقالَ أوصِني قالَ: لا تغضَبْ، وعن أبي الدرداء قلتُ يا رسولَ اللهِ دُلَّني على عمَلٍ أدخُلُ به الجنَّةَ ، قال: لا تَغضَبْ يا أبا الدَّرداءِ ولك الجنَّةُ، وعن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو أنَّهُ سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم , ماذا يُنقذُني من غضبِ اللهِ ؟ قال : لا تغضبْ، ولما سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يُباعِدُني من غضبِ اللهِ عزَّ وجلَّ قال لا تغضَبْ.



وأضاف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى أبسط الطرق للتخلص من حالة الغضب، دون الوقوع في تبعاته والانغماس فيه، فوضع الحل، الذي يجعل الإنسان يهدأ عند الغضب بمجرد أداء هذا الأمر، وقد ورد في سُنن أبي داود، أنه قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ».



