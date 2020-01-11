فيديوجراف| مشروب جديد يقضي على مرض السكر

ارتفع عدد الأشخاص المصابين بمرض السكر فى الدم من النوع الثانى، وأجريت دراسة في جامعة كولومبيا البريطانية على اختراع مشروب جديد للقضاء على مرض السكر.



وأجريت جامعة كولومبيا البريطانية التجربة على 15 شخصًا تناولوا المشروب بعد الصيام ليلًا وبعد 30 دقيقة شربوا سائلًا يحتوي على 75 جرامًا من السكر.



ثم أُخذت عينات من الدم لتحليل النتيجة ولمزيد من التفاصيل حول المشروب الجديد للقضاء على مرض السكر فى الدم من النوع الثانى تابعوا الفيديوجراف التالى:



