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فيديو جراف

فيديوجراف| مشروب جديد يقضي على مرض السكر

السبت 11/يناير/2020 - 09:10 ص
مرض السكر
مرض السكر
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فيديوجراف
ارتفع عدد الأشخاص المصابين بمرض السكر فى الدم من النوع الثانى، وأجريت دراسة في جامعة كولومبيا البريطانية على اختراع مشروب جديد للقضاء على مرض السكر.

وأجريت جامعة كولومبيا البريطانية التجربة على 15 شخصًا تناولوا المشروب بعد الصيام ليلًا وبعد 30 دقيقة شربوا سائلًا يحتوي على 75 جرامًا من السكر.

ثم أُخذت عينات من الدم لتحليل النتيجة ولمزيد من التفاصيل حول المشروب الجديد للقضاء على مرض السكر فى الدم من النوع الثانى تابعوا الفيديوجراف التالى:

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