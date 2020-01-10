أهلي 2001 يتعادل سلبيًّا مع الإنتاج الحربي في بطولة الجمهورية

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١، سلبيًّا مع ضيفه الإنتاج الحربي في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ٢٢ من بطولة الجمهورية.



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: عاصم سليم.



الدفاع: أحمد سيد عبدالنبي – يوسف عتمان – هاني عمرو – محمد أشرف.



الوسط: يوسف عبدالقادر – طه محمود – حسام ياسين – محمود صابر – شادي رضوان.



الهجوم: محمد ياسر.



وفي الشوط الثاني شارك يوسف الشوَّه بدلًا من محمد ياسر، وميدو نبيل «مواليد ٢٠٠٤» بدلًا من حسام ياسين، وأحمد عربي «مواليد ٢٠٠٢» بدلًا من شادي رضوان.



واضطر الأهلي إلى استكمال المباراة بعشرة لاعبين، بعد أول ربع ساعة من الشوط الثاني، وذلك عقب طرد يوسف عتمان، بحصوله على بطاقة حمراء مباشرة لعرقلة أحد مهاجمي الإنتاج.



بهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى ٣٨ نقطة، جمعها من الفوز في ١٢ مباراة والهزيمة في ست مباريات، والتعادل في مباراتين، مسجلًا ٣٣ هدفًا مقابل ١٦ هدفًا في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي، أحمد سراج مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا عامًّا، وممدوح عبيد مدربًا، وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.



